A Prefeitura de Pinheiral comunicou que as aulas da rede municipal de educação (SME), serão suspensas na tarde e noite desta sexta-feira (dia 22) devido ao aumento previsto no volume de chuvas em todo o Estado do Rio de Janeiro, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As aulas do período da manhã ocorreram normalmente.

Também devido às previsões de chuvas intensas para esta sexta-feira, sábado e domingo, o evento em comemoração ao dia da agricultura que aconteceria na tradicional Feira dos Produtores rurais, programada para amanhã, 23, na praça Luiz Gonzaga, foi cancelada. Uma nova data será divulgada em breve.

É importante ressaltar que as equipes da Defesa Civil, Secretaria de Serviços Públicos e Assistência Social estão prontas para responder a possíveis emergências durante este período.

Emergências: Defesa Civil – 199 e (24) 3356-6746, segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas e após as 17 horas, sábados, domingos e feriados (24) 99968-3826.