Uma operação policial ocorrida no fim da tarde de quinta-feira (dia 21) resultou na interrupção de um esquema de tráfico de drogas na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia, em Barra Mansa. A ação foi desencadeada após denúncias de populares e contou com a participação da guarnição do serviço reservado (P2) e do Grupo de Apoio Tático II (GAT II).

Segundo o relato da polícia, após observar o local por cerca de 20 minutos, os agentes notaram uma movimentação suspeita. Um suspeito foi visto entregando algo a outros indivíduos, enquanto um segundo suspeito encaminhava pessoas ao primeiro. Um terceiro indivíduo, por sua vez, se deslocava repetidamente até um veículo VW Voyage chumbo e depois se dirigia ao outro suspeito, em uma dinâmica típica de tráfico.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os suspeitos tentaram fugir em direções diferentes, mas foram detidos. Com um deles, foram encontrados 91 pinos de cocaína, R$ 102 em dinheiro, um rádio comunicador e outros itens. O segundo estava com um celular e foi identificado como o intermediário nas transações. Já o terceiro suspeito, ao ser abordado, afirmou que em seu veículo havia uma “carga de drogas”, sendo encontrados 40 pinos de cocaína em uma bolsa camuflada.

O trio foi preso em flagrante e encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram autuados nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06. O veículo utilizado no transporte da droga também foi apreendido. Após laudo prévio, constatou-se que foram apreendidos 190 gramas de cocaína.

Durante a ação, os policiais utilizaram algemas nos conduzidos para garantir a integridade física de todos. Todos os envolvidos foram apresentados sem lesões decorrentes da intervenção policial.

Foto: Divulgação