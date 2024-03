O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, anunciou em suas redes sociais nesta sexta-feira (dia 22) a suspensão das aulas das crianças da rede municipal no turno da tarde, devido às previsões de chuvas fortes para a região. A medida visa garantir a segurança dos estudantes e evitar possíveis transtornos causados pelo mau tempo.

“Embora ainda sejam apenas previsões, decidimos suspender as aulas das nossas crianças após o almoço. Elas terão a oportunidade de almoçar normalmente, porém não terão atividades no turno da tarde”, afirmou o prefeito em comunicado oficial.

Além da suspensão das aulas, todos os servidores municipais também serão dispensados após o almoço, com exceção do time do gabinete de crise, que permanecerá em alerta para possíveis emergências.

“Cada secretário será responsável por tomar decisões relacionadas ao trabalho remoto, enquanto equipes de emergência permanecerão disponíveis para qualquer eventualidade”, explicou o prefeito.

A medida preventiva visa garantir a segurança e o bem-estar da população diante das previsões climáticas adversas. A administração municipal pede que os moradores fiquem atentos às orientações das autoridades e sigam as medidas de segurança.