Nos últimos dias, moradores do bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda, têm relatado encontros assustadores com cobras em regiões movimentadas do bairro. Em um período de apenas dois dias, duas serpentes foram avistadas na Praça Giusepe Stefano, popularmente conhecida como Praça do Rodo, causando preocupação entre os frequentadores.

Nas duas ocasiões, populares acionaram o Corpo de Bombeiros para removerem os animais. Segundo relatos, as cobras foram avistadas em locais próximos a manilhas e em áreas com mato alto, o que aumenta o risco de encontros inesperados com animais selvagens.

Um morador, que preferiu não se identificar, expressou sua preocupação com a situação da praça, descrevendo-a como “uma área perigosíssima”. Ele alertou para a necessidade de cuidado ao frequentar o local, especialmente devido ao mato alto e às manilhas que podem servir de abrigo para animais como cobras.

A orientação ao avistar algum animal selvagem é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do serviço de emergência 193. Também é importante manter a vigilância do animal de uma distância segura. Não mate, não maltrate e nem tente capturar o animal.

Foto: Reprodução/Redes Sociais