Contrariando as especulações divulgadas durante o final de semana por grupos próximos ao prefeito Neto (PP), Samuca Silva assumiu o controle do PSDB em Volta Redonda. Essa informação foi inicialmente divulgada pela Folha do Aço na edição da última sexta-feira (dia 29) e confirmada pela Justiça Eleitoral, por meio de uma certidão de composição do diretório datada desta segunda-feira (dia 1º).

Além do ex-prefeito Samuca, que ocupa a presidência do partido, o diretório tucano na cidade também conta com Bárbara Tamires Gomes dos Reis como secretária; Márcio Henrique Fonseca Mendonça, tesoureiro; Lucilia Bandeira Machado e Wallace Gomes Leal, ambos membros. O convite para a filiação ao PSDB partiu de Marconi Perillo, presidente nacional do partido e ex-governador de Goiás.

Apesar de alguns aliados do prefeito Neto terem inicialmente celebrado uma possível mudança nos acontecimentos, especulando sobre a intervenção da ex-deputada estadual Aspásia Camargo, presidente estadual do PSDB, Samuca parece ter prevalecido nessa batalha política. No entanto, como é característico da política, as circunstâncias podem se alterar rapidamente. Até o momento, Samuca sai vitorioso deste embate.

Foto: arquivo