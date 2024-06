Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram na tarde desta terça-feira (dia 11), em Barra Mansa, um transporte irregular de mercadorias de alto valor. Por volta das 14h50, no km 278 da Rodovia Presidente Dutra, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) abordou um veículo Fiat Ducato branco, conduzido por um homem de 47 anos, natural de Petrópolis-RJ.

Durante a abordagem, os agentes identificaram que o veículo estava carregado com várias caixas de perfumes importados, destinados à cidade da região serrana. Ao solicitar a documentação fiscal, foram apresentadas diversas notas incompatíveis com a mercadoria, totalizando aproximadamente R$ 1.331.751,16. Questionado sobre a rota desviada, o condutor admitiu que evitou passar pelo Posto Fiscal em Itatiaia-RJ para não pagar o imposto tributário do Estado.

A ocorrência foi encaminhada à Barreira da Receita Estadual em Itatiaia-RJ, onde o auditor de plantão constatou o transporte de mercadoria sem o devido recolhimento fiscal. A ação resultou na lavratura de multas fiscais que ultrapassam R$ 700 mil.