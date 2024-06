Uma motocicleta clonada foi flagrada por agentes da Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira (dia 11) na altura do Km 305 da Rodovia Presidente Dutra, próximo a Resende. A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) realizava uma ronda quando avistou uma motoneta Honda/PCX 150, de cor azul.

Ao dar ordem de parada, o condutor, um homem de 30 anos, natural de Resende, afirmou ter adquirido o veículo há cerca de oito meses por meio de um anúncio em uma rede social. Ele disse ter feito a troca por um veículo Corsa e recebido R$ 3 mil de volta. No entanto, ao analisar os elementos identificadores do veículo, a equipe constatou adulterações e remarcações no chassi e no motor.

Diante dos fatos, tanto o veículo quanto o condutor foram encaminhados para a 90ª DP (Resende) para os procedimentos cabíveis. O condutor foi preso em flagrante pelo crime de receptação, e a motocicleta clonada foi apreendida.