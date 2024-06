Um grave acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (dia 11) deixou um homem morto e uma mulher ferida na BR-040, em Três Rios. A colisão envolveu um carro e um caminhão e foi registrada na altura do km 29, no bairro Hermogênio Silva. Tanto o homem como a mulher eram ocupantes do automóvel.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o estado em que ficou o carro, com a parte frontal totalmente destruída.

O homem morreu ainda no local, enquanto a mulher foi socorrida em estado grave para o Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Durante o atendimento das equipes de resgate, o trecho registrou cerca de 2 km de congestionamento no sentido Rio.