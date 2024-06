O deputado estadual Tande Vieira (PP) apresentou, na última semana, três indicações na Alerj solicitando ao Governador Cláudio Castro e à secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto de Oliveira, que sejam adotadas as medidas necessárias para as reformas do Colégio Estadual Antonina Ramos Freire, do Colégio Estadual Antonio Quirino, e do Colégio Estadual Oliveira Botelho, os três no município de Resende. A indicações foram protocoladas no fim do mês de maio.

“As reformas desses colégios são de extrema importância para evitar futuros problemas, como evasão escolar e danos à saúde dos alunos, professores e demais funcionários. Acredito que a melhora do aprendizado também está diretamente relacionada aos investimentos que possam oferecer um ambiente mais estimulante”, ressalta o deputado Tande Vieira.

O Colégio Estadual Antonina Ramos Freire fica no bairro da Cidade Alegria, o Antônio Quirino fica em Visconde de Mauá, e o Oliveira Botelho fica no bairro Manejo.