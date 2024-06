A CCR RioSP informou, nesta terça-feira (dia 11), que foi necessário alterar para o dia 18/06, terça-feira, a segunda detonação de rocha necessária para a construção das novas pistas de subida e de descida da Serra das Araras, na Via Dutra (BR-116), entre Piraí e Paracambi (RJ). A detonação estava marcada para ocorrer nessa quinta-feira, dia 13. A alteração acontece para uma melhor análise técnica e do volume do material rochoso que será detonado pela concessionária. O volume rochoso que será desmontado nesse evento será de aproximadamente 1.000m³.

Vale ressaltar que as datas estão sujeitas a alterações dependendo das condições climáticas e de fatores técnicos. O calendário estará disponível nos canais oficiais da CCR RioSP – Site, APP CCR Rodovias e WhatsApp.

Ainda em junho estão previstas outras duas detonações de rochas que deverão ocorrer na última semana do mês – nos dias 24/06, segunda-feira, e dia 27/06, quinta-feira. Para todas as atividades, a pista de subida da Serra das Araras, sentido São Paulo, será interditada das 11h30 às 13h30. Os fechamentos ocorrerão no km 226,100. Não haverá fechamento da pista de descida nas próximas detonações.

Em julho, detonações serão diárias (segunda a quinta-feira)

A partir do mês de julho até dezembro, o fechamento da pista de subida ocorrerá de segunda a quinta-feira, por até duas horas a partir das 11h30.

Toda a operação foi previamente alinhada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ANTT, prefeituras das cidades lindeiras e órgãos competentes.

Operação da rodovia

Durante todo o período de obra, a Concessionária informará previamente sobre a execução das ações, por meio de seus canais oficiais, painéis eletrônicos de mensagens dispostos ao longo da rodovia e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento. Dúvidas ou outras informações podem ser esclarecidas no telefone 0800 017 35 36, APP CCR Rodovias, WhatsApp (11) 2795-2238 ou ainda pelo site www.ccrriosp.com.br.

A concessionária reforça a orientação para que os moradores, comerciantes da região e motoristas programem a viagem e evitem trafegar na região durante o período de fechamento da rodovia.