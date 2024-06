Estão abertas as inscrições para os Programas de Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (MECSMA) e Mestrado Profissional em Materiais (MeMat). As inscrições visam o preenchimento de vagas para o segundo semestre de 2024, conforme estabelecido nos editais e de acordo com as disposições regimentais da FOA/UniFOA, na Lei nº 9.394/96, na Resolução CNE/CES nº 07/17 e toda legislação pertinente em vigor.

Os interessados em ingressar no Mestrado Profissional em Materiais (MeMat) devem realizar suas inscrições até o dia 10 de agosto de 2024. Já os candidatos ao Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (Mecsma) têm até o dia 22 de agosto de 2024 para se inscreverem.

Detalhes dos Cursos e Inscrições

Mestrado Profissional em Materiais (MeMat)

Prazo de Inscrição: Até 10/08/2024

O Memat prepara o estudante técnica e cientificamente para a realização de um projeto, relacionando as aplicações tecnológicas com o desenvolvimento de materiais, formando o profissional que irá atender as demandas das empresas.

Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente (Mecsma)

Prazo de Inscrição: Até 22/08/2024

Os mestres formados no Mecsma estão aptos a atuar com ensino em diversos níveis, sempre levando as pautas de participação popular, inclusão social, promoção da saúde e do meio ambiente.

Os interessados devem acessar o site do UniFOA para conferir os editais completos e efetuar suas inscrições dentro dos prazos estabelecidos. Não perca a oportunidade de avançar em sua carreira acadêmica e profissional com a qualidade e excelência do UniFOA.