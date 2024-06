A instalação da distribuidora de combustíveis Economy, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda pode gerar 200 postos de trabalho, entre diretos e indiretos. A previsão é de Guilherme Santos, que explica que a Economy tem uma estratégia voltada para o crescimento sustentável e promete não só abastecer veículos, mas também contribuir diretamente para o desenvolvimento socioeconômico da região. “A distribuidora inicia suas operações com uma infraestrutura moderna e tecnologia de ponta, garantindo eficiência e segurança no abastecimento de combustíveis”.

A informação é que as vagas abrangerão diversas áreas, desde administração e logística até atendimento ao cliente e manutenção, oferecendo oportunidades para profissionais de diferentes níveis de qualificação. “Estamos realizando um levantamento dos postos de trabalho necessários e vamos divulgar as vagas e o processo seletivo logo que tivermos terminado esse estudo”, explicou.

Segundo Guilherme Santos, o local de implantação da unidade foi escolhido estrategicamente para atender tanto Volta Redonda quanto os municípios vizinhos e a expectativa é que, além dos empregos diretos e indiretos, a empresa atraia novos investimentos e fomente o desenvolvimento de setores relacionados, como transporte e serviços. “A distribuidora planeja estabelecer uma base sólida de clientes, desde grandes empresas até consumidores finais. Além disso, temos planos de investir em projetos sociais na região, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade local”.

De olho em novas tecnologias sustentáveis, a Economy implementará práticas ecologicamente corretas em todas as etapas de suas operações.”Temos uma visão inovadora e um forte compromisso com a comunidade e estamos preparados para ser mais do que uma simples distribuidora de combustíveis, queremos ser um agente de transformação, contribuindo para o progresso econômico e social de Volta Redonda e da região”, finalizou Guilherme.