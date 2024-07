A equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na quinta-feira (dia 4), um veículo roubado durante deslocamento administrativo na rodovia estadual Engenheiro Francisco Saturnino Braga (RJ-155). A abordagem ocorreu por volta das 15h15, no km 43, sentido Angra dos Reis, no município de Rio Claro.

Os agentes da PRF notaram um Fiat/Pulse, com placas de Ipatinga/MG, sendo conduzido por uma mulher. Ao abordarem o veículo e questionarem a motorista sobre a procedência do automóvel, a mulher, de 54 anos, afirmou que o carro pertencia ao seu namorado, que o havia adquirido há um mês, mas ainda não havia transferido a propriedade.

Durante a inspeção minuciosa do automóvel, os policiais rodoviários constataram indícios de adulteração em vários itens de identificação do veículo. A análise revelou que se tratava de um “clone” – um carro com características semelhantes ao original, mas com documentos falsificados. O veículo original, com a mesma marca, modelo e cor, era licenciado no Rio de Janeiro/RJ e possuía registro de roubo desde o dia 23 de março de 2024 no mesmo município.

Diante das evidências, a mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Claro, onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis e formalizado o registro da recuperação do veículo roubado.

Foto: Divulgação/PRF