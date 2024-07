Uma ação conjunta realizada na quinta-feira (dia 5) entre policiais militares do Rio de Janeiro e policiais civis e militares de Petrolina/PE resultou na prisão de uma mulher, de 34 anos, foragida da Justiça de Barra Mansa. Ela foi localizada na Rua José Costa Lima, no bairro Ouro Preto, em Petrolina-PE, no local onde trabalhava como terapeuta e nutricionista.

A mulher chegou a ser presa em janeiro de 2016, em Volta Redonda, com cinco envolvidos com o tráfico de drogas e aproximadamente 14 quilos de entorpecentes (cocaína, crack e maconha). Entre os detidos estava um paraguaio de 30 anos, namorado da detenta e que era considerado pela polícia como o chefe da quadrilha. Segundo as investigações, ele ensinaria os outros a aumentarem a quantidade de drogas, usando diversos produtos para misturar. A droga viria do Paraguai, passava por São Paulo, e chegava à capital fluminense, para depois ser distribuída no Sul Fluminense.

Contra a criminosa, constavam dois Mandados de Prisão, ambos com tipificação penal na lei 11.343, art. 33 – Tráfico de Drogas, expedidos pela 2° Vara Criminal de Volta Redonda e Barra Mansa/TJ. Diante dos fatos, a presa foi levada à Delegacia de Plantão de Petrolina/PE, e após apreciação da autoridade policial fora feito o recolhimento a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.

