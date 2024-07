Um acidente envolvendo uma caminhonete baú e uma carreta deixou uma pessoa ferida na madrugada desta segunda-feira (dia 4), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. A colisão traseira ocorreu por volta das 4h na altura do km 332. O condutor da carreta fugiu do local.

O motorista da caminhonete, de 29 anos, ficou preso às ferragens, sendo socorrido com ferimentos (fratura na perna direita) pela equipe de resgate da CCR RioSP para o Hospital de Emergência de Resende. A vítima alegou que seguia ultrapassando veículos pela faixa esquerda quando a carreta saiu direto do acostamento, sem dar seta, indo para a faixa esquerda. Ainda segundo o condutor, ele tentou desviar para a faixa direita para evitar a colisão, mas a carreta mudou novamente de faixa para a direita, fechando a frente da caminhonete, não tendo como evitar a colisão traseira.

A caminhonete ficou imobilizada entre a faixa da direita e acostamento. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, devido ao baixo fluxo de veículos no horário do acidente, não houve congestionamento.

Foto: Divulgação/PRF