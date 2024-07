No dia 13 de julho, a Câmara de Vereadores de Volta Redonda sediará o Summit Eleições Workshop Sul Fluminense, o maior evento da indústria eleitoral do Brasil. O evento é gratuito e tem como objetivo capacitar parlamentares, assessorias, servidores públicos, partidos políticos e cidadãos sobre as normas e restrições durante a pré-campanha e campanha eleitoral.

O Summit Eleições visa fortalecer o conhecimento em legislação eleitoral, contabilidade eleitoral, comunicação política (tanto digital quanto analógica) e o uso de inteligência artificial no contexto eleitoral. “Nosso propósito é criar um instrumento pedagógico que promova um ambiente de compreensão e cooperação entre todos os espectros políticos”, explicou Carlos Eduardo Meira, advogado e um dos apoiadores do evento.

No evento, serão abordados diversos temas relevantes para as eleições, incluindo o uso de inteligência artificial. A abertura do workshop está marcada para as 8h30min e o Interessados em participar devem se inscrever por meio do link: https://lets.4.events/summit-eleicoes-workshop-sul-fluminense-rj-C22385E68

Destaques do evento

– Atividades Dinâmicas: Variedade de atividades projetadas para engajar e entreter os participantes.

– Palestras Inspiradoras: Especialistas compartilharão conhecimentos valiosos e novas perspectivas sobre o processo eleitoral.

– Networking: Oportunidade de conectar-se com profissionais em um ambiente acolhedor e estimulante.