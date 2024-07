A Vigilância Sanitária de Volta Redonda, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgou um comunicado avisando que não realiza ligações para comércios, empresas e prestadores de serviço do município para informar sobre visitas em estabelecimentos, exceto quando solicitado pela própria empresa. A Vigilância Sanitária também reforça que não cobra nenhum valor pelas visitas realizadas.

O coordenador da Vigilância Sanitária, Carlos Amaro Chicarino de Carvalho, esclarece que, em caso de dúvidas, as empresas devem solicitar a identidade funcional do profissional e entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone (24) 3512-9691. Ele também orienta que, em casos de tentativas de golpe, os estabelecimentos devem registrar um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para apuração dos envolvidos.

Foto: Reprodução