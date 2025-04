Sem CNH, homem vai à GMVR recuperar moto apreendida e tem carro removido em Volta Redonda

Guardas municipais removeram nesta quinta-feira (dia 3) ao depósito público municipal um carro, Volkswagen Gol branco, que era conduzido por um homem de 27 anos, inabilitado. A remoção aconteceu após o condutor chegar à Guarda Municipal dirigindo o veículo, mesmo não possuindo CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

A remoção aconteceu depois que guardas municipais notaram que o condutor era o mesmo que havia sido abordado no dia anterior e teve uma moto removida por não ser habilitado. Na ocasião, ele foi flagrado conduzindo uma motocicleta sem placa, na Avenida Sete de Setembro, próximo à sede da Polícia Federal. Além dessas irregularidades, ele usava chinelos, calçado inadequado para guiar uma moto conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Na garupa estava um adolescente de 17 anos.

Antes de ir até a sede da GMVR, o homem deixou o veículo estacionado na Ilha São João. Ao ser atendido na GMVR, os agentes notaram que ele estava com a chave de um carro na mão e observaram quando ele deixava o local. Ao perceber que seria abordado por guardas municipais, o homem realizou uma conversão proibida, na tentativa de fugir. A partir deste momento, guardas municipais a bordo de motos conseguiram fazer a abordagem. Ao realizar buscas no interior do veículo foram encontrados apetrechos para uso de substâncias entorpecentes e uma garrafa de Whisky.

O veículo foi removido ao depósito da Guarda Municipal de Volta Redonda e o homem foi autuado mais uma vez por dirigir sem CNH, conversão ilegal e entrega de veículo a pessoa não habilitada.

“Enquanto alguns falam em ‘indústria da multa’, nós temos atuado para salvar vidas. Muitas pessoas que estão no trânsito não são habilitadas e não sabem o que é um triângulo invertido, por exemplo, que é o sinal de ‘dê a preferência’. Desconhecendo essa sinalização o condutor se coloca em um grande risco, e também outras pessoas, podendo morrer ou causar a morte de terceiros. Parabenizo os nossos agentes, mais uma vez, pois graças à atenção deles, conseguimos evitar e punir uma irregularidade que pode custar até a vida”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop