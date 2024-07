O egresso Marco Pacheco, da Engenharia Elétrica do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), iniciou uma grande empreitada em sua carreira profissional – no começo do mês de julho, ele foi contratado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), um dos mais respeitados do país, como desenvolvedor de jogos de Realidade Virtual (VR). Sua atuação será participar do desenvolvimento e integração de software de realidade mista em arenas de simulação distribuída, a partir da elaboração de projetos utilizando a VR.

O ITA é uma instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira, vinculada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), localizado na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, conhecida como “a capital brasileira da aviação”.

Marco, de 25 anos, está realizando uma pós-graduação em Engenharia de Software e já procurava uma oportunidade na área, conforme evoluía em sua especialização. Sua admissão foi fruto, sobretudo, do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em grupo, orientado pelos professores Edson de Paula Carvalho e Italo Pinto Rodrigues, intitulado “Integrando Realidade Virtual na Engenharia Elétrica: Um Simulador 3D de Subestação Elétrica”, apresentado em dezembro do ano passado.

Alguns meses após a apresentação do projeto, ele foi informado pelo professor Italo sobre a vaga que o instituto oferecia como desenvolvedor de jogos de VR para Engenheiros já graduados. O egresso usou o seu TCC como uma de suas principais referências para se candidatar à vaga, chamando muita atenção dos avaliadores do ITA, que ficaram admirados pela complexidade do tema elaborado e a qualidade do que foi defendido no trabalho:

“Confesso que estou um pouco nervoso com essa grande oportunidade, pois o ITA é uma instituição de alto nível, onde parece que todos são muito capacitados. Mas, isso também me dá ânimo, pois aqui estou tendo uma chance de me desenvolver e me preparar com excelentes profissionais e professores”, relatou Marco, ao expressar o seu sentimento pela nova fase em sua vida. O egresso também valorizou o esforço e a dedicação dos professores do UniFOA, em especial aos seus orientadores:

“Por ser uma vaga exclusiva para graduados, sem dúvida é graças ao UniFOA que estou aqui. Em especial, é graças às orientações do professor Edson e do Italo em meu TCC, que me destacaram entre os candidatos para conseguir ser contratado pelo ITA”.

O orientador principal de Marco, professor Edson, afirmou que tentou passar todo seu conhecimento de Engenharia Elétrica ao então aluno, durante a elaboração do trabalho. Ele ainda comemorou a conquista do egresso, ao engrandecer sua postura como líder durante sua trajetória acadêmica no UniFOA:

“Marco se disponibilizava a ser mentor de iniciativas que eu propunha em sala de aula aos estudantes, por isso sempre agia como um mentor e líder durante vários projetos. A minha sensação é de dever cumprido vendo meus alunos tendo sucesso nas suas vidas profissionais. O maior objetivo do professor é esse, vê-los alcançando seus grandes sonhos nas áreas que escolheram atuar e se destacando a cada passo dado”.

O co-orientador de Marco a convite de Edson, professor Italo, também destacou o perfil obstinado do egresso. O docente disse que sua busca incessante por novos conhecimentos e ferramentas é um atributo diferenciador no mercado, sendo uma das características mais procuradas por grandes empresas, como o ITA:

“O UniFOA contribui mentorando seus estudantes no desenvolvimento de projetos e apostando nas suas capacidades e virtudes, principalmente. Fico muito feliz com a possibilidade de o Marco estar, agora, inserido em uma cidade tecnológica como é São José dos Campos, capital brasileira da aviação. Além de estar imerso em uma cultura diferente, vai poder atuar em projetos com alto valor tecnológico, desenvolvendo outras habilidades, podendo prosperar cada vez mais”.

Foto: Divulgação