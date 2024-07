Policiais militares do Programa Segurança Presente prenderam nesta terça-feira (dia 30), em Volta Redonda, um homem de 43 anos suspeito de furtar barras de chocolate de estabelecimentos no Centro da cidade. O suspeito foi flagrado pelos agentes enquanto tentava esconder uma bolsa com os produtos na Avenida Amaral Peixoto.

Ao todo, o homem furtou seis barras e duas caixas de chocolates das Lojas Americanas e do Supermarket Floresta. Além dos chocolates, dentro da bolsa ainda foram encontrados dois desodorantes e um pedaço de queijo. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança dos estabelecimentos.

O homem foi conduzido à delegacia e autuado pelo crime de furto.

Foto: Divulgação/PM