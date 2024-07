O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves (MDB), anunciou o nome de Dione Caruzo como seu candidato para a sucessão ao Palácio 10 de Março. A notícia foi dada na noite desta terça-feira (dia 30), por meio de uma live nas redes sociais do chefe do Executivo. Dione estava na atual gestão desde 2017, onde exerceu os cargos de secretário de Planejamento e de Saúde. A chapa tem como pré-candidata à vice-prefeita a advogada aposentada, Márcia Mariotini (Agir).

Mario Esteves disse que escolheu o nome de Dione Caruzo por conta da competência e para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nesses quase oito anos. “Todos me questionavam sobre a demora na escolha de um nome, e é claro que seria do governo. Não houve demora alguma. Acredito que o momento seja esse porque tivemos, ao longo dos últimos anos, a covardia de opositores, que sempre tiveram a falta de pensamento republicano embaçando o processo. Ou seja, nosso governo vai até o final do ano, e, adiantar um nome, seria trazer o embate para um momento em que nosso governo ainda colhe frutos. Nossa administração, e o nome escolhido por mim, garante Barra do Piraí na previsibilidade presente, com destaques para a saúde, educação e geração de emprego e renda. Estamos no rumo certo”, afirmou o prefeito.

Já sobre a competência técnica de Dione, Mario Esteves frisou sobre a confiança que tem nele, que, para o prefeito, “fará a diferença no momento adequado”. “Estamos deixando, ao sucessor, uma cidade ‘redondinha’, com orçamento bem maior, uma cidade sustentável, preparada para os próximos 50 anos. E Dione foi um diferencial desde quando assumi em 2017. Íntegro, pai de família, sabedor de diferentes leis e exímio conhecedor de orçamento. É uma figura importante para que Barra do Piraí avance ainda mais”, acrescenta.

O prefeito de Barra do Piraí relembrou do início de sua carreira política como vereador por duas legislaturas no município (2005 a 2012) e como chefe do Executivo também por dois mandatos (2017 a 2024) e fez duras críticas a opositores. “Você entregaria sua casa a alguém que não conhece o mínimo de gestão, que pode falir seus programas e projetos? Acredito que não. E é assim que acreditamos que o barrense pense. A política, hoje, não é uma brincadeira; temos que ter noção de onde estamos e para onde vamos. E um líder, que vai liderar uma ‘máquina’ que é a prefeitura com mais de 3 mil funcionários, não pode estar despreparado. Eu peguei uma prefeitura destroçada, com folhas de pagamento atrasadas e fornecedores que não vendiam nem um prego para nós. Ajustamos as contas por conta disso e hoje temos prestígio junto aos governos Estadual e Federal. Temos decência e buscamos este respeito para nossa cidade continuar nesse ritmo de crescimento; regredir, jamais”, frisa Mario.