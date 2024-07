Policiais militares detiveram na manhã desta terça-feira (dia 30), em Volta Redonda, um indivíduo suspeito de envolvimento no furto de um veículo Ford Ka. A ação ocorreu após informações obtidas pela Sala de Operações indicarem a localização do carro.

De acordo com a polícia, o veículo foi avistado inicialmente no bairro Califórnia. Com base nessa informação, uma guarnição começou o patrulhamento pela área e recebeu uma nova denúncia de que o automóvel estaria trafegando pela Estrada São José do Turvo. Os policiais se dirigiram imediatamente ao local e constataram a presença do veículo furtado.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o crime. O veículo foi recuperado e o acusado foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais. Ele permanecerá à disposição da Justiça.