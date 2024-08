A Silo – Arte e Latitude Rural, organização da sociedade civil fundada em 2017 e liderada por uma equipe de mulheres, realiza a sétima edição da EncontrADA, um encontro feminista intergeracional que ocorrerá de 15 a 18 de agosto, na Área de Proteção Ambiental (APA) da Serrinha do Alambari, em Resende. O evento é gratuito e oferece uma programação rica em oficinas e espaços de troca de conhecimentos para mulheres cisgêneras, transgêneras e pessoas não binárias.

O EncontrADA Confabulações tem como principal objetivo promover a troca de saberes entre diferentes gerações e oferecer oportunidades de trabalho e aprendizagem para as mulheres da região. Durante os quatro dias do evento, serão realizadas diversas oficinas focadas no aprendizado técnico, como cerâmica, capoeira, fitoterapia, escrita, cozinha com fermentação natural e construção civil para manutenção doméstica, ministradas por profissionais de variadas áreas. Além disso, o evento contará com um grupo de convidadas, gestoras políticas de diferentes partes do Brasil, onde a Silo mediará conversas para fortalecer alianças e celebrar conquistas coletivas. Entre as convidadas estão ativistas, pesquisadoras, jornalistas, escritoras e professoras, de renome nacional e internacional, em diálogos em prol da produção final de uma publicação digital sobre ‘Formas de Governança’.

As atividades são gratuitas e as inscrições podem ser feitas no local. A Silo oferece alimentação durante todos os dias de evento para os participantes das oficinas. O evento também traz uma novidade: haverá uma atividade para homens no sábado, 16 de agosto, a partir das 9h, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) na Serrinha, com uma oficina sobre masculinidade para discutir os papeis normalmente associados aos meninos e homens na sociedade.

“Nós sabemos que há diferentes tipos de feminismos, o feminismo das mulheres camponesas, negras ou indígenas, por exemplo. Nosso encontro quer ser um lugar de convergência para todos os feminismos. Por isso ele privilegia diferentes saberes e práticas. Ele oferece cerca de 20 atividades gratuitas para mulheres além de oficinas para crianças. É uma verdadeira confabulação de ideias e sonhos cujo objetivo é criar agendas e definir prioridades comuns para que tenhamos um futuro melhor“, disse Cinthia Mendonça, diretora da Silo – Arte e Latitude Rural e idealizadora da EncontrADA.

A programação inclui atividades culturais e apresentações musicais e promete uma experiência rica em aprendizado e troca de conhecimentos, reforçando o empoderamento e a autonomia das mulheres da região e de outras localidades. No sábado (dia 17), haverá o lançamento da publicação impressa ‘Laboratório de Experimentação e Inovação em Governança’, fruto de uma imersão realizada pela Silo em 2022. A publicação diversifica a visão sobre práticas de Governança e as aproxima do cotidiano das pessoas, trazendo relatos, documentações, fotografias, textos, esquemas e ideias sobre as pesquisas e os protótipos desenvolvidos durante o Laboratório.

Acesse aqui cronograma de oficinas e laboratórios de práticas, com descrições das atividades, datas, horários e capacidade máxima.

SOBRE A SILO

A Silo – Arte e Latitude Rural, fundada em 2017, é uma organização da sociedade civil que promove o diálogo entre o campo e a cidade através da arte, ciência e tecnologia. Localizada na APA Serrinha do Alambari, a Silo desenvolve programas que estimulam o cruzamento de saberes populares e científicos, focando na autonomia e cooperação na zona rural. Através de ferramentas inovadoras e tecnológicas cocriadas em coletivo, a Silo busca resolver problemas complexos como a mitigação das mudanças climáticas e a equidade de gênero. Para saber mais sobre a Silo e seus programas, acesse: https://silo.org.br

SERVIÇO

Evento: EncontrADA Confabulações

Data: 15 a 18 de agosto de 2024

Horário: 9h às 21h

Local: Sede da Silo Escola, Estrada Top Clube, nº 1835 – APA Serrinha do Alambari – https://maps.app.goo.gl/BU4JnyTAQucsH7x66

Inscrições: Gratuitas, feitas no local

Mais Informações: https://silo.org.br

Foto por Bianca Valente