Um caso grave de abuso sexual chocou a cidade de Paraíba do Sul, onde um menino de apenas 6 anos foi vítima de violência por parte de seu tio, um adolescente de 16 anos. O crime ocorreu nesta quarta-feira (dia 14), no bairro Liberdade, e foi descoberto pela mãe da criança, irmã do agressor, que flagrou o ato.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe percebeu a ausência do filho e foi procurá-lo na casa da avó. Ao chegar ao local, ela se deparou com a cena: seu irmão estava armado e posicionado atrás de seu filho, ambos com as calças abaixadas. A mulher gritou e o adolescente fugiu.

A mãe buscou ajuda e encontrou dois policiais na rua, aos quais indicou a direção em que o agressor havia escapado. Os agentes seguiram as pistas e conseguiram capturar o adolescente, que foi apreendido e será apresentado ao Ministério Público nesta quinta-feira (dia 15).

O suspeito ainda é acusado de segurar uma arma durante o abuso.