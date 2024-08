A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na manhã desta quarta-feira (dia 14) no km 233 da Dutra, em Piraí, devido a um mandado de prisão em aberto relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia. Durante uma fiscalização, a equipe BRAVO da 7ª DEL PRF abordou uma motocicleta Honda CG 150 Titan EX com placas de Nova Iguaçu/RJ, conduzida por um único ocupante.

Apesar de o veículo estar regular, a consulta revelou que o condutor tinha um mandado expedido pela 2ª Vara da Família da Comarca de Nova Iguaçu, com valor devido de R$ 7.300. O homem foi preso e a ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP (Piraí) para as providências legais.