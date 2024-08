Nesta segunda-feira (dia 19), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas laranja para o estado do Rio de Janeiro devido a uma intensa onda de calor e baixa umidade relativa do ar. O alerta, que abrange o sul e o centro do estado, é considerado perigoso e pode durar até a quarta-feira (dia 21), afetando dez estados brasileiros. As cidades de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Resende, Resende, Rio Claro, Valença e Volta Redonda podem ser atingidas pelo fenômeno.

O alerta laranja é emitido quando a temperatura se eleva 5 °C acima da média por um período de três a cinco dias. Neste cenário, é fundamental que a população tome precauções para se proteger dos efeitos adversos do calor extremo.

Recomendações do Ministério da Saúde

Para minimizar os riscos associados à onda de calor, o Ministério da Saúde orienta a população a adotar diversas medidas de proteção. Entre as principais recomendações estão:

Proteção Solar : Evite a exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Utilize chapéus, óculos escuros e protetor solar para proteger a pele dos raios ultravioleta, que podem causar vermelhidão, sensibilidade e até bolhas.

: Evite a exposição direta ao sol entre 10h e 16h. Utilize chapéus, óculos escuros e protetor solar para proteger a pele dos raios ultravioleta, que podem causar vermelhidão, sensibilidade e até bolhas. Hidratação : Aumente a ingestão de água e sucos naturais, evitando bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar. É importante oferecer água regularmente a recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes, que podem não sentir sede.

: Aumente a ingestão de água e sucos naturais, evitando bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar. É importante oferecer água regularmente a recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes, que podem não sentir sede. Cuidados em Casa : Mantenha ambientes frescos e arejados. Feche cortinas e janelas expostas ao sol durante o dia e abra-as à noite para facilitar a circulação de ar. Utilize umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água para manter o ambiente úmido.

: Mantenha ambientes frescos e arejados. Feche cortinas e janelas expostas ao sol durante o dia e abra-as à noite para facilitar a circulação de ar. Utilize umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água para manter o ambiente úmido. Cuidados com a Saúde: Mantenha medicamentos em temperaturas adequadas, geralmente abaixo de 25°C. Se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade, sede intensa ou dor de cabeça, busque um lugar fresco e reidrate-se imediatamente. Evite mudanças bruscas de temperatura e tome banhos com água morna.

As autoridades recomendam também que, em veículos sem ar-condicionado, as janelas sejam deixadas abertas e que não se deixe crianças ou animais sozinhos em carros estacionados.