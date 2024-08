Não teve para ninguém! A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR) se destacou no XXIV Concurso Hípico de Inverno do Haras Massangana, campeonato interestadual disputado nesse fim de semana em Petrópolis-RJ. A EMHVR foi campeã geral individual em duas categorias e conquistou o terceiro lugar na competição por equipe, além de ter subido no pódio com mais seis alunos.

A aluna Julia Folly Barbosa foi campeã geral do torneio no salto de um metro, montando a Cositina FP, e vice-campeã na mesma categoria montando o Golden Boy. O outro título para a EMHVR foi conquistado por Mellina Souza Neves Lima, que venceu no salto de 60 centímetros com o cavalo Vagalume. Destaque também para os alunos Nathan de Avelar, Marina Campos, Rafael Mendes, Lara Kozlowsku Martins, Enzo Miguel Martins Vaz e Ellysa Faria de Oliveira Rocha, que também subiram no pódio em suas categorias.

Já na competição por equipes, o time que conquistou o terceiro lugar foi formado por Cristina Sales Ruffini, vice-campeã brasileira, Frederico Pedro Tavares Scatolino, Thiciane Brune dos Santos da Silva e Danilo Machado Caeres Andrade.

“Mais uma competição que conseguimos mostrar a força do trabalho que vem sendo feito na Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda. Dois títulos, um terceiro lugar por equipes e, no domingo, dominamos o pódio dos 60 centímetros com a presença de cinco alunos. Só agradecer o apoio de sempre que recebemos da Prefeitura de Volta Redonda e da Fundação Beatriz Gama (FBG), em especial o diretor-presidente Vitor Hugo”, comemorou o treinador da Escola Municipal de Hipismo, Yasser Pereira.

A competição

Disputado entre os dias 16 e 18 de agosto em Petrópolis, o XXIV Concurso Hípico de Inverno do Haras Massangana contou com a participação de atletas dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A competição faz parte do Campeonato de Saltos InterEstadual (CSIe) e conta pontuação para o ranking da FEERJ (Federação Equestre do Rio de Janeiro).

Foto: Divulgação.