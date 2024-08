Inaugurada em março deste ano, a Fábrica de Fraldas de Barra Mansa segue beneficiando a população do município através da distribuição de forma gratuita de fraldas infantis e geriátricas. Diante do grande sucesso, a unidade, em um trabalho conjunto das Secretarias de Educação (SME) e de Saúde (SMS), começou a produzir e distribuir embalagens de absorventes higiênicos e protetores para atender à demanda de alunas em idade menstrual nas unidades municipais de ensino. Atualmente, o município de Barra Mansa conta com 69 escolas municipais, o que inclui aproximadamente 3.500 alunas em idade menstrual.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, deu mais detalhes sobre a iniciativa e enalteceu o trabalho realizado pelas pastas de Educação e Saúde.

“Além das fraldas, a nossa unidade agora está produzindo absorventes femininos. São absorventes suaves e com abas que atenderão todas as alunas da rede municipal de ensino, para evitar que elas percam aulas todos os meses por conta do ciclo menstrual. Serão distribuídos conjuntos de absorventes para que as estudantes possam manter a ida à escola em condições adequadas. Essa iniciativa vai ter um imenso impacto positivo na vida, na saúde e na rotina das meninas das nossas escolas. Parabéns a toda a equipe da Fábrica de Fraldas por essa grande iniciativa”, afirmou Drable.

A vice-prefeita e secretária de Educação, Fátima Lima, frisou a importância de levar o acesso gratuito aos absorventes para meninas em unidades municipais e mulheres em situação de vulnerabilidade social. “Ter acesso a absorventes ou outras formas de manejo menstrual deve ser um direito para todas as mulheres. Nenhuma aluna deve deixar de frequentar a escola ou manter uma rotina normal, pela pobreza menstrual”, destacou.

Ainda segundo Fátima, as alunas da rede municipal irão receber e poderão solicitar mais absorventes na própria secretaria da unidade escolar quando houver uma nova necessidade. “Nós sabemos que é uma questão de saúde pública e temos o orgulho de levar mais esse benefício para proporcionar dignidade menstrual a nossas alunas”, concluiu Fátima.

Os conjuntos de absorventes íntimos e higiênicos também serão distribuídos pelo programa Consultório na Rua, que é uma modalidade de serviço da Atenção Primária à Saúde, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para as mulheres em situação de rua.



— Fotos: Chico de Assis