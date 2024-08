O premiado Coral Alvorada, da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, vai abrir a II Jornada Sul Fluminense de Geriatria e Gerontologia, que acontece no próximo sábado (dia 24), no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, do Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal. Na semana passada, o Coral Alvorada participou, como convidado, do Festival de Corais da cidade de Caxambu.

A II Jornada Sul Fluminense de Geriatria e Gerontologia é voltada para profissionais e estudantes interessados nas mais recentes discussões sobre o cuidado e a promoção da saúde na terceira idade. Segundo a médica geriatra da Associação dos Aposentados, Márcia Groke, haverá palestras de diferentes áreas, como Medicina, Educação Física, Psicologia, Educação e Direito.

“Vamos discutir temas relacionados aos idosos, tanto na parte preventiva quanto nos aspectos legais e jurídicos. Serão vários profissionais em diversas mesas redondas ao longo do evento”, explicou Márcia Groke.

A II Jornada Sul Fluminense de Geriatria e Gerontologia começará às 8 horas. As inscrições são gratuitas para associados em dia com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Para alunos de graduação, pós-graduação e residentes, o valor é de R$ 30,00, e para profissionais não associados ou inadimplentes, R$ 50,00. Os valores arrecadados serão revertidos para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Os interessados devem realizar sua inscrição no site www.even3.com.br/iijornadasulfluminense.