Uma operação realizada na tarde desta quarta-feira (dia 21), em Volta Redonda, resultou na prisão de uma mulher, condenada pelo homicídio qualificado de sua mãe em 2018, na cidade de Rio das Ostras. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por volta das 14h, na Rua Doze de Outubro, no bairro Aterrado, em ação conduzida por agentes da 93ª DP, sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto.

Segundo as investigações, em 10 de setembro de 2018, a mulher, após retornar embriagada de uma festa, agrediu violentamente sua mãe, com quem dividia a residência. As agressões resultaram em graves lesões, incluindo traumatismo craniano, hemorragia cerebral, fraturas no ombro e costelas, além de marcas de mordidas nos braços. A vítima foi socorrida por uma amiga da filha e encaminhada a um hospital, onde permaneceu internada na UTI por 18 dias, antes de falecer devido às complicações das lesões.

Inicialmente, a agressora alegou que um homem teria invadido a casa e atacado sua mãe. No entanto, a verdade veio à tona quando a paciente recobrou a consciência e gravou um vídeo no hospital, revelando que a própria filha foi a responsável pelas agressões. Confrontada com o vídeo, a mulher confessou o crime à polícia.

Após a confissão, ela fugiu e permaneceu foragida até ser localizada e presa em Volta Redonda. A mulher foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação