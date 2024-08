A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Federal, apreendeu na quarta-feira (dia 21) 4 kg de cocaína com um passageiro brasileiro no Aeroporto do Galeão/RJ. Ele tentava embarcar em voo com destino à cidade do Porto, em Portugal, fazendo escala em Lisboa.

Após seleção por análise de risco feita pela equipe da Receita Federal, a bagagem despachada do homem foi inspecionada no aparelho de raio-x, sendo verificada a existência de conteúdo suspeito em seu interior.

O passageiro de 26 anos foi chamado para abrir duas malas e os agentes da Receita Federal e da Polícia Federal encontraram substância suspeita na estrutura lateral dos objetos. Foi realizado narcoteste preliminar que acusou a presença de entorpecente do tipo cocaína.

Natural de Macapá, o passageiro e todo o material foram encaminhados para a Polícia Federal para realização dos trâmites judiciários de sua competência.

O brasileiro responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão. A droga foi avaliada em cerca de R$ 200 mil.

A atuação da Receita Federal na repressão ao tráfico internacional de drogas tem o objetivo primordial de proteger a sociedade no que diz respeito à saúde pública.

Foto: Divulgação