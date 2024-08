Um caminhoneiro de 58 anos ficou ferido na madrugada deste domingo (dia 25) após sofrer um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 3h, na altura do quilômetro 296, em Floriano, onde o motorista perdeu o controle da carreta que dirigia, colidindo violentamente contra a mureta central de concreto. A carreta formou um “L” na pista, interrompendo parcialmente o tráfego e parando na alça de saída de Floriano.

O caminhoneiro foi socorrido com ferimentos e encaminhado à Santa Casa de Barra Mansa. Segundo relatos do próprio motorista, o acidente foi causado pela perda de aderência dos pneus durante a curva, devido à pista molhada. Na hora do ocorrido, uma chuva fina caía sobre a região, o que pode ter contribuído para o deslizamento da carreta.

Foto: Divulgação/PRF