O Volta Redonda conquistou uma importante vitória neste sábado (dia 24) contra o Figueirense por 1 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o Esquadrão de Aço encerrou a primeira fase da competição na 5ª colocação, somando 34 pontos e garantindo sua classificação para o quadrangular final.

Com o encerramento da primeira fase, o Volta Redonda agora se prepara para a próxima etapa da competição, onde enfrentará, em jogos de ida e volta, as equipes do Botafogo-PB, Remo-PA e São Bernardo-SP.

Foto: Divulgação