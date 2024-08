Uma intensa troca de tiros entre membros de organizações criminosas rivais deixou quatro pessoas feridas na tarde de sábado (dia 24), em Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua Melvin Jones, no bairro Vila Orlandélia, e envolveu a facção Comando Vermelho (CV) e seus rivais, Terceiro Comando Puro (TCP), em um confronto que culminou na detenção de três indivíduos e na apreensão de armas de fogo.

A Polícia Militar foi acionada para patrulhar a área após relatos de uma possível retaliação entre as facções. Por volta das 14h30, os agentes ouviram disparos próximos à quadra poliesportiva do bairro. Ao se aproximarem do local, os policiais visualizaram cinco homens armados atirando em direção a pessoas que tentavam fugir.

Na tentativa de cessar os disparos e proteger as vítimas, a polícia revidou, atingindo um dos suspeitos. Três indivíduos foram capturados enquanto dois conseguiram fugir. Os capturados estavam em posse de armas de fogo, incluindo uma pistola 9mm de numeração raspada e um revólver calibre .38.

Entre as vítimas, estava uma senhora que foi atingida por um dos disparos ao tentar impedir que um dos suspeitos entrasse em sua residência. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Santa Maria, onde seu estado de saúde permanece delicado. Outras três vítimas, incluindo um policial militar que estava fora de serviço, também foram baleadas e levadas para atendimento médico.

Os suspeitos capturados, todos jovens, foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram autuados por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, e outros crimes. Dois dos envolvidos, menores de idade, foram apreendidos e o terceiro permanece preso.

As investigações continuam para identificar e capturar os outros dois envolvidos que conseguiram escapar.

Foto: Divulgação