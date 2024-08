A prefeitura de Volta Redonda, apesar da repercussão negativa entre parte da população, decidiu prosseguir com o projeto de construção do Clube Hípico na Ilha São João. Com um custo estimado de R$ 18,2 milhões, a obra terá um prazo de conclusão de 10 meses, com possibilidade de prorrogação conforme a administração municipal.

Inicialmente, o pregão agendado para o dia 14 de agosto foi suspenso. No entanto, na quinta-feira (dia 22), o governo municipal republicou o edital de licitação, agora marcado para o dia 5 de setembro, às 9h.

O novo edital de licitação, que será do tipo menor preço global, inclui modelagens 3D detalhadas das especificações arquitetônicas, estruturais e de acessibilidade do projeto. “Alterações foram feitas na modelagem onde não havia especificação e um estudo preliminar do projeto de interiores foi incluído para respeitar os direitos autorais e intelectuais dos autores”, conforme informado no edital.

Os interessados podem apresentar impugnações ou solicitar esclarecimentos sobre o edital até três dias úteis antes da data da licitação, na Central-Geral de Compras da Prefeitura ou pelo e-mail [email protected].

Críticas da população

O Palácio 17 de Julho planeja investir R$ 18,2 milhões na construção de 80 baias de 14,89 m², além da instalação de pisos de porcelanato e a construção de banheiros adaptados e uma área administrativa para a nova Escola Municipal de Hipismo. O valor elevado do projeto gerou críticas de moradores e vereadores, que destacam a necessidade de investimentos mais urgentes em áreas como saúde e educação.

“Seria ótimo, se não houvesse coisas mais importantes a serem feitas”, comentou uma internauta no Instagram da Folha do Aço. “Esses milhões na saúde seriam um sucesso”, acrescentou outro cidadão. “Poderiam reformar o pavilhão da Ilha São João para torná-lo fechado, pois o atual formato dificulta eventos em dias frios e chuvosos”, sugeriu mais um internauta. A Prefeitura ainda não se pronunciou publicamente sobre as críticas recebidas.

Foto: Arquivo/Divulgação