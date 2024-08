Os moradores de Volta Redonda que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) precisarão aguardar até o final deste ano para que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho reabra suas portas. As obras na unidade, que começaram em fevereiro de 2023 e deveriam ter sido concluídas em julho do mesmo ano, foram interrompidas após a prefeitura rescindir o contrato com a construtora responsável, a Foxer, há três meses.

Para dar continuidade à reforma, a prefeitura lançou na última semana um novo edital de concorrência pública. Este edital visa a contratação de uma empresa de engenharia e arquitetura que possa finalizar o serviço. A licitação está marcada para ocorrer na próxima quinta-feira (29), às 9h, e o valor estimado do contrato é de R$ 990 mil. Até o momento, não foi divulgado o valor total já pago à Foxer, mas o investimento inicial previsto era de R$ 2,85 milhões.

A Foxer, empresa que havia assumido a obra em fevereiro de 2023, enfrentou problemas fiscais que levaram à rescisão do contrato. É importante ressaltar que essa não foi a primeira vez que as obras da UPA Santo Agostinho foram interrompidas. Antes da Foxer, a empresa Irmãos Vasconcelos também abandonou a reforma. Originalmente, a obra deveria ter sido concluída em cinco meses, com um orçamento de R$ 1,7 milhão, mas foi paralisada pouco tempo depois.

A Foxer assumiu a responsabilidade com um novo contrato de R$ 2,45 milhões e o mesmo prazo de execução. Porém, em julho do ano passado, um aditivo prorrogou o prazo em dois meses e aumentou o custo em R$ 404 mil. Outro aditivo, em setembro, estendeu o prazo por mais dois meses, mesmo assim, a obra não foi concluída.

“Praticamente concluída”

Em janeiro deste ano, a Prefeitura anunciou que a reforma e ampliação da UPA estavam praticamente concluídas, com expectativa de finalização dos detalhes finais, como a instalação do mobiliário, em poucas semanas. A reabertura ao público estava prevista para o primeiro trimestre de 2024, mas isso não se concretizou. Enquanto a obra não termina, o atendimento da UPA Santo Agostinho vem sendo realizado de forma provisória em um imóvel da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec).

Promessa de melhorias

A UPA Santo Agostinho, inaugurada em 2009, foi construída com uma estrutura metálica tipo container, e ao longo dos anos, deteriorou-se sem passar por reformas relevantes até as obras atuais. Um relatório da prefeitura, no processo de licitação de 2022, já apontava que a unidade possuía condições inadequadas, destacando a necessidade urgente de reformas.

Agora, com o novo edital de licitação, o governo municipal espera finalmente concluir a obra, que promete melhorias significativas para a unidade. Entre as novidades estão a climatização em todas as salas, um moderno ambiente de raio-x, e um laboratório maior para agilizar os resultados e dar suporte aos atendimentos médicos.