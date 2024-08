Um grave acidente foi registrado na manhã deste domingo (dia 25) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Um veículo Ford/Ka, conduzido por uma mulher de 27 anos, capotou após sair da pista ao fazer uma curva na altura do km 269, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações da equipe DELTA da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista perdeu o controle do veículo durante a curva, resultando na saída da pista. O carro atingiu uma valeta destinada ao escoamento de águas pluviais, o que provocou o capotamento. O veículo ficou imobilizado sobre a valeta, com parte no acostamento.

Apesar da gravidade do acidente, não houve necessidade de interdição da rodovia, e o trânsito no local não foi afetado. A motorista, que estava sozinha no veículo, foi socorrida com ferimentos pela equipe de resgate médico da concessionária CCR RioSP e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A Polícia Rodoviária Federal está investigando as causas do acidente.

Foto: Divulgação/PRF