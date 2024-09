Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam na tarde desta quarta-feira (dia 4) um homem de 27 anos, suspeito de ser o autor de um crime ocorrido no bairro Água Limpa em abril de 2024. O mandado de prisão preventiva acusa o alvo de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

De acordo com a investigação conduzida pelo setor de homicídios da delegacia, o crime está relacionado a desavenças no tráfico de drogas da região. O homem também é identificado como gerente do tráfico associado à facção Comando Vermelho.

O caso

O caso em questão envolve o assassinato de um jovem de 19 anos e a tentativa de homicídio de um adolescente de 13 anos. O crime ocorreu entre a noite do dia 26 e o início do dia 27 de abril de 2024, na Rua Rio Amazonas, no bairro Água Limpa. O jovem foi morto a tiros no local, enquanto o adolescente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista.

O homem será agora recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.