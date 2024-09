Uma vendedora de semijoias perdeu, nesta quarta-feira (dia 4), uma bolsa contendo todo o seu mostruário nas proximidades do hipermercado Atacadão, localizado no bairro Vila Rica. A bolsa, de TNT preta com a inscrição “Laçarote”, continha produtos avaliados em mais de R$ 2 mil, essenciais para o sustento da mulher.

A vendedora faz um apelo público para que, quem encontrar o item perdido, entre em contato pelo telefone (24) 99812-3463. O material é crucial para sua atividade profissional e saúde financeira.

Qualquer informação sobre a localização da bolsa será de grande ajuda para a empreendedora.