Um trágico incidente marcou um campeonato amador ocorrido no último domingo (dia 1º) em Barra do Piraí. O goleiro Armando Vieira de Souza Santos, de 33 anos, passou mal e veio à óbito após cair no gramado durante o intervalo de uma partida realizada no Royal Sport Clube, no bairro Santana. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que ele se sente mal e é socorrido pelos companheiros.

Sem ambulância disponível no local, Armando foi levado para a Santa Casa de Barra do Piraí, onde foi submetido a cirurgia. No entanto, ele infelizmente não resistiu a uma parada cardíaca.

A ausência de ambulância não foi obrigatória para o evento, embora a Liga Desportiva de Barra do Piraí tenha solicitado uma viatura previamente. A prefeitura informou que houve um atraso na resposta do serviço de emergência, mas destacou que isso não foi determinante para o desfecho do caso. Armando jogava pelo Real F.C, equipe de Vassouras.

Sem que a organização tivesse noção exata da gravidade, o campeonato prosseguiu com os jogos programados, enquanto o caso foi registrado na delegacia da cidade. O corpo de Armando foi encaminhado ao IML de Volta Redonda para exames.

Em nota, a prefeitura de Barra do Pirai informou que a Liga fez a solicitação de ambulância para o jogo, diretamente à Diretoria de transportes. “O profissional que estava no plantão do dia, precisou atender uma demanda que surgiu na Secretaria, porém era tempo suficiente para retornar e seguir com a ambulância para o local. Ocorre que houve um atraso na primeira demanda que gerou atraso na ida da ambulância”.

O governo municipal explicou que presença da ambulância no evento não era obrigatória para sua realização. “A tomada de decisão por iniciar a partida sem a presença da ambulância é dos organizadores, no entanto é fundamental reafirmar que não havia obrigação da presença de ambulância; e, principalmente, a ausência da ambulância não foi determinante para a conduta e o desfecho do caso, ou seja, o tempo resposta não interferiu na gravidade e no lamentável falecimento do atleta. O paciente foi atendido na Santa Casa, realizou exames, foi definido por realizar cirurgia pois havia hemorragia intra abdominal. No meio da cirurgia o rapaz teve uma parada e foi reanimado. Infelizmente no CTI ele teve outra parada e não resistiu”.

Foto: Reprodução