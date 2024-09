O retorno da Expo-BM, que aconteceu entre os dias 05 e 08 de setembro, foi sucesso de público e trouxe para Barra Mansa muitas atrações e shows com artistas de reconhecimento nacional. A abertura do evento, na quinta-feira (dia 5), foi uma noite de bênçãos, com shows de Isadora Pompeo e Thiago Melod. Na sexta- feira (dia 6), o público, que lotou o Parque da Cidade, dançou e se divertiu com o pagode e o funk dos cantores Mumuzinho e Buchecha. Já no sábado, feriado de 07 de setembro, o público aplaudiu a banda Blitz e o cantor Di Ferreri. O domingo (08), último dia de festa, começou mais cedo com o samba dos Juremeiros e seguiu com o sertanejo das cantoras Yasmin Santos e Paula Fernandes, que emocionaram e colocaram todos para dançar.

O prefeito Rodrigo Drable fez um balanço positivo do evento e agradeceu os investimentos do Governo do Estado. “Tivemos uma festa sem brigas, com uma estrutura maravilhosa e que todo mundo elogiou muito. Eu tenho que me dar como muito satisfeito e agradecer a todos que participaram, pois essa foi uma festa que teve custo zero para o município e que ainda conseguimos realizar com entrada franca. Então o agradecimento mais importante que temos que fazer é ao governador Cláudio Castro, que possibilitou nós termos uma festa tão linda e diversificada como essa”, disse Drable.

Com relação a segurança do evento, a Secretaria de Ordem Pública informou que cerca de 200 homens e mulheres participaram do efetivo todos os dias de Expo-BM. “Nós contamos com o efetivo da Polícia Militar, Guarda Municipal, além de segurança privada. Durante as quatro noites de festa não tivemos registros de brigas, dentro ou fora do Parque da Cidade, ou de acidente de trânsito pós evento”, detalhou o secretário da Pasta, Daniel Abreu.

Durante os quatro dias de evento foram registradas cerca de 50 mil pessoas, com a presença de famílias inteiras, atendendo a um público que foi desde as crianças até os idosos. O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, comemorou o retorno da Expo-BM e destacou a participação da população. “O evento pode ser considerado um sucesso por diversas métricas, mas a principal é pela alegria do público presente e também por tudo que repercutiu nas redes sociais e nas mídias. Presenciamos nesses dias pessoas felizes, satisfeitas, orgulhosas e emocionadas de vivenciar essa experiência dentro de casa”, finalizou Bravo.

Fotos: Chico de Assis