A Polícia Civil identificou as vítimas dos homicídios que ocorreram na madrugada desta segunda-feira (dia 9) em Volta Redonda. As investigações iniciais indicam motivações distintas para os crimes.

A primeira vítima é Robson de Brito Laranjeiras dos Santos, de 30 anos, encontrado morto no bairro Belo Horizonte. Segundo a polícia, a morte de Robson pode estar relacionada ao tráfico de drogas. As autoridades seguem investigando para confirmar essa hipótese e identificar os envolvidos.

O segundo caso envolve Douglas Fonseca dos Santos, de 36 anos, que foi encontrado morto no bairro Siderville. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte). O Polo Track envolvido no crime foi localizado em Pinheiral e, com o apoio da Guarda Municipal, trazido para Volta Redonda. O carro – que pertence a uma empresa de aluguel de veículos – será submetido a uma perícia papiloscópica, que busca identificar impressões digitais para auxiliar na investigação.

Equipes da Divisão de Homicídios da 93ª DP (Volta Redonda) seguem trabalhando para esclarecer os detalhes e identificar os responsáveis pelos crimes. A população pode colaborar com informações por meio do Disque Denúncia.