Um homem de 46 anos, que estava foragido desde 2013 após ser acusado de matar a ex-esposa a facadas, foi preso nesse domingo (dia 8), em Paraíba do Sul. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado em sua casa, no bairro Santa Josefa.

O crime ocorreu há mais de uma década e, desde então, a investigação continuava em andamento. Na última sexta-feira (dia 6), a Justiça emitiu um mandado de prisão com base nas evidências reunidas durante a investigação.

A prisão foi realizada após o setor de inteligência da PM informar que o homem estava em sua residência. Após ser detido, o suspeito foi levado para a delegacia de Paraíba do Sul, onde ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Militar também relatou que o homem teve um mal-estar dentro da cela e precisou ser transferido para um hospital, onde recebeu atendimento médico e foi posteriormente liberado.