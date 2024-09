Um grave acidente de trânsito em Valença resultou na morte de um homem, de 49 anos, na noite de domingo (dia 8). O atropelamento ocorreu por volta das 19h20 na RJ-145, altura do bairro Paraíso, e envolveu um veículo Hyundai HB20, conduzido por uma jovem de 25 anos.

Ao chegar no local, a guarnição do 3º Comando de Policiamento Rodoviário (3ª CTRV) constatou que a vítima já estava em óbito. A condutora do carro não sofreu ferimentos graves.

O corpo do homem foi removido pela Defesa Civil e encaminhado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) de Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada na 91ª DP (Valença), onde as investigações sobre as causas do acidente estão em andamento.