Furlani será o novo prefeito de Barra Mansa, segundo pesquisa realizada pela Ágora Pesquisas e publicada nesta terça-feira (dia 17) pelo jornal ‘O Dia’. 59% dos entrevistados acreditam na vitória do candidato do PL no dia 06 de outubro. Já 22% acham que será Marcelo Cabeleireiro, 1% aposta no Professor Peterson e outro 1% em Thiago Valério. Em relação às intenções de voto, Furlani também lidera com 11% a mais que o segundo colocado na disputa: 38% contra 27%. Thiago Valério é o terceiro, com 10%.

Na espontânea, quando é o eleitor que cita o candidato que desejaria votar, sem receber os nomes, foram citados 11 candidatos e Furlani também lidera, com 25%, enquanto Cabeleireiro tem 12% e Valério, 6%. Em relação à rejeição, ou seja, perguntados em qual dos candidatos a pessoa não votaria, Thiago Valério soma 21%. Furlani e Marcelo têm empate técnico dentro da margem de erro, com 17% e 15%, respectivamente. Para 42%, não há rejeição a nenhum dos candidatos na disputa.

Na pesquisa, é revelado ao eleitor quem são os apoiadores dos candidatos. Ao serem informados que Furlani tem a aprovação do atual prefeito Rodrigo Drable, a maioria dos eleitores mantém a preferência nas intenções de votos, somando 43%. A administração de Drable também foi avaliada e aprovada por 59% dos entrevistados.

A pesquisa da Ágora é registrada no TSE com o número RJ-01828/2024, e foi realizada entre os dias 9 e 10 de setembro de 2024. Foram ouvidas 400 pessoas, com idades entre 16 e 75 anos, em todos os bairros da cidade. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, com 5% de margem de erro.

Foto: Felipe Vieira