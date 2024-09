A Polícia Militar apreendeu, nesta terça-feira (dia 17), 86 invólucros de erva seca prensada, aparentando ser maconha, em uma residência no bairro Grotão, em Paty do Alferes. A ação foi motivada por uma denúncia recebida sobre atividades suspeitas no local.

A abordagem teve início após informações sobre a presença de indivíduos suspeitos na casa, supostamente ligados ao tráfico de drogas. De acordo com as denúncias, esses indivíduos teriam trazido reforços do Rio de Janeiro para expandir suas atividades criminosas na área.

Ao chegar ao local, a equipe de policiamento encontrou o imóvel, conhecido por ser um ponto de venda de drogas e abrigo de traficantes, com a porta aberta. Durante a abordagem, um adolescente, conhecido pelo envolvimento com o crime, foi visto saindo da residência. Ao avistar as guarnições, o suspeito fugiu para os fundos da casa, não sendo possível sua captura.

No entanto, a equipe de policiais, ao adentrar o imóvel, encontrou as drogas, além de R$10 em espécie. O local estava despojado, com apenas alguns colchões no chão, indicando que a residência era usada temporariamente para a atividade ilícita.

O material apreendido foi apresentado na 96ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação