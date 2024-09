Um condutor de 42 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta terça-feira (dia 17), por adulteração de placa veicular. O fato ocorreu na altura do km 305 da Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Por volta da meia-noite, a equipe Charlie da 7ª Delegacia da PRF abordou uma carreta cujas placas estavam parcialmente cobertas, dificultando a identificação do veículo.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o condutor havia encoberto os quatro últimos caracteres da placa do semirreboque e do cavalo-trator, um SCANIA/T112 H 4X2, com chumaços de papel higiénico molhados. A prática visava evitar a detecção por radares de velocidade e a evasão de pedágios, conforme alegado pelo motorista.

O condutor foi detido e a carreta encaminhada para a 89ª DP (Resende). Ele será autuado com base no Art. 311 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de três a seis anos e multa para quem adulterar ou suprimir identificadores de veículos sem autorização do órgão competente. O caso seguirá para os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF