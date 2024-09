Policiais civis da 89ª DP (Itatiaia) prenderam na tarde desta quinta-feira (dia 19), no centro da cidade, um homem 33 anos, acusado de praticar diversos crimes de violência doméstica contra duas ex-namoradas. Segundo as investigações, ele teria, inclusive, colocado “armas” nas cabeças das vítimas. Os crimes aconteceram em Resende.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já possui condenação a 5 anos de prisão por tráfico de drogas. No momento da prisão ele estava com um simulacro de arma de fogo, instrumento supostamente utilizado para atemorizar as vítimas.

Agora, o homem vai ser transferido para Cadeia Pública de Volta Redonda.

Foto: Divulgação