Em uma operação realizada nesta quinta-feira (19), a Polícia Civil, em parceria com a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, resgatou 18 cães de diferentes raças em uma residência localizada na Rua Marcílio Dias, no bairro São João, em Volta Redonda.

Os animais estavam em condições insalubres, com forte odor e sujeira por toda a casa. De acordo com as autoridades, o local era inadequado para a criação dos pets, levantando suspeitas de maus-tratos. Um dos cães, que estava gravemente doente, foi encaminhado imediatamente para uma clínica veterinária para receber os cuidados necessários.

Os cães resgatados serão encaminhados para uma entidade de acolhimento, onde receberão atendimento veterinário e suporte até que possam ser adotados. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.