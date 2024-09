Uma operação da Polícia Militar realizada na noite desta sexta-feira (dia 20), em Barra do Piraí, resultou na prisão de um homem de 24 anos por suspeita de tráfico de drogas. A ação aconteceu na Rua Antônio da Silva Brinco, no bairro Asa Branca, após denúncias anônimas de movimentação intensa de entorpecentes no local.

A guarnição do GAT, com apoio de uma viatura, dividiu-se estrategicamente e realizou um cerco, observando a movimentação suspeita. O suspeito tentava esconder uma sacola plástica contendo drogas, enquanto outro indivíduo fugiu em direção a uma área de mata, carregando outra bolsa, e não pôde ser capturado.

Durante a abordagem, o jovem resistiu à prisão, tentando incitar simpatizantes do tráfico a impedir sua detenção. No entanto, a guarnição conseguiu contê-lo e conduzi-lo à 88ª DP. Foram apreendidos 37 sacolés com pedras de crack, totalizando 4,6 gramas, além de R$ 390 em espécie.

O rapaz foi enquadrado no artigo 33 da Lei 11.343/06, referente ao tráfico de drogas, e permanece preso na unidade prisional local.

Foto: Divulgação